2020-01-28T09:40:33+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Мы работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне»

Бюджетники, молодые и многодетные семьи получают господдержку в строительстве жилья
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Меры поддержки индивидуального жилищного строительства, которые разработаны в Липецкой области по поручению главы региона Игоря Артамонова, представили сотрудникам АО «Индезит Интернэшнл» специалисты областного управления строительства и архитектуры.

Среди предприятий, которым уже рассказали о программах в прошлом году, группа компаний «НЛМК», АО «ЛГЭК», МУП «Липецкий пассажирский транспорт», «Газпром Межрегионгаз Липецк» и ряд других. В целом в рамках презентационного периода предполагается охватить около 200 тысяч человек.

«Наша задача – оказать поддержку многодетным семьям, работникам бюджетной сферы, проинформировать людей о социальных выплатах, помогать им в строительстве и совершенствовать существующие программы, чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия, – подчеркивает Игорь Артамонов. – При этом мы продолжаем готовить новые меры поддержки для разных категорий населения. Мы работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках госпрограммы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» действуют две подпрограммы, участие в которых дает возможность получить социальные выплаты гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом. Это подпрограмма «Свой дом» для работников бюджетной сферы и многодетных семей и подпрограмма «Молодая семья», уточнил глава региона.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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