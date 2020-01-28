В Липецке ночью сгорели два «Мерседеса» и «Мазда»
Пожар случился этой ночью, 28 января, на улице Ворошилова в Липецке. Там во дворе дома №7 на парковке загорелись два автомобиля «Мерседес».
Все случилось после полуночи, жителей близлежащих домов разбудили громкие хлопки и вой сигнализации.
Машины сгорели на улице Ворошилова .
Происходящее сняли на камеру. На записи видно, что один из автомобилей полностью объят огнем, второй только начинает гореть. Пожар сопровождается хлопками, детали машин разлетаются в разные стороны. На парковке в опасной близости от огня стоят и другие авто.
– Бензобак взорвался, – комментирует происходящее автор видео.
На место вскоре выехали сотрудники МЧС и ликвидировали пожар. Один из автомобилей выгорел до основания кузова.
Также от огня частично пострадали припаркованные рядом машины. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, огонь также повредил автомобиль Мазда-3.
Машины сгорели на ВорошиловаФото: Лия МУРАДЬЯН
С пожаром боролось отделение №6, причины возгорания выясняются.
Машины сгорели на ВорошиловаФото: Лия МУРАДЬЯН
ИСТОЧНИК KP.RU