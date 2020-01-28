В Липецке ночью сгорели два «Мерседеса» и «Мазда»

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:03:03+03:00

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Пожар случился этой ночью, 28 января, на улице Ворошилова в Липецке. Там во дворе дома №7 на парковке загорелись два автомобиля «Мерседес».

Машины сгорели на ВорошиловаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Все случилось после полуночи, жителей близлежащих домов разбудили громкие хлопки и вой сигнализации.

Машины сгорели на улице Ворошилова .

Происходящее сняли на камеру. На записи видно, что один из автомобилей полностью объят огнем, второй только начинает гореть. Пожар сопровождается хлопками, детали машин разлетаются в разные стороны. На парковке в опасной близости от огня стоят и другие авто.

Машины сгорели на ВорошиловаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

– Бензобак взорвался, – комментирует происходящее автор видео.

На место вскоре выехали сотрудники МЧС и ликвидировали пожар. Один из автомобилей выгорел до основания кузова.

Машины сгорели на ВорошиловаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Также от огня частично пострадали припаркованные рядом машины. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, огонь также повредил автомобиль Мазда-3.

Машины сгорели на ВорошиловаФото: Лия МУРАДЬЯН

С пожаром боролось отделение №6, причины возгорания выясняются.

Машины сгорели на ВорошиловаФото: Лия МУРАДЬЯН

ИСТОЧНИК KP.RU