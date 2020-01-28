В тройном ДТП в Липецке машина перевернулась и влетела в столб

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:29:40+03:00

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Массовая авария произошла этим утром, 28 января, в районе НЛМК в Липецке. Там на улице Невского столкнулись сразу несколько автомобилей. В массовое ДТП на пересечении улиц Невского и Крупской попали «Киа Спортадж», «Форд Мандео» и еще два легковых автомобиля.

ДТП на улице Невского.vk.com/myregion48

От удара одна из машин залетела за бордюр и рухнула на бок, ударившись об фонарный столб. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Наиболее серьезные повреждения получил перевернувшийся автомобиль. Разбитые машины перегородили дорогу, из-за чего в том районе образовалась внушительная пробка.

О пострадавших пока неизвестно. В подробностях аварии и кто стал ее виновником разбираются работающие на месте автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU