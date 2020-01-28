Под Липецком виновник ДТП сбежал, но попал на камеру регистратора

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:19:24+03:00

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Наглое ДТП попало в обзор видеорегнистратора в Липецкой области. Все случилось минувшим вечером, 27 января, в 19.00 в городе Грязи. Там на улице Чапаева столкнулись «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2113». При этом виновник происшествия решил нагло скрыться с места ДТП, но по случайности все происходящее записала камера.

Сбежали с места ДТП.Видео Николай Павленко https://vk.com/id335356388

На записи видно, что «тринадцатая» собирается повернуть влево, водитель включает сигнал поворота и в тот момент в него сзади въезжает «семерка». Неожиданно из машины выбегают несколько молодых людей, оценивают масштаб повреждения, и бегом садятся обратно.

Затем «семерка» лихо разворачивается в противоположную сторону, так что пассажир на заднем сидении едва не выпадает из салона. После чего виновники аварии спешно скрываются, виляя по дороге и теряя детали кузова.

Пострадавший автомобилист теперь ищет свидетелей этой аварии. Мужчина просит откликнуться всех, кто знает водителя семерки или видел момент аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU