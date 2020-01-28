За неделю 9 липчан заболели гриппом

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:35:09+03:00

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На прошлой неделе, с 20 по 26 января, в Липецкой области 5 376 заразились гриппом и ОРВИ. Из них 74,5% заболевших – дети до 14 лет. Как отмечают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатели заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога. Уровень госпитализации составил 3,1%. Это значение также не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года.

66,6% заболевших – жители Липецка. Всего за неделю выявлено 3 581 случаев ОРВИ. 9 человек подхватили грипп. В городе и области циркулируют вирусы гриппа, в которых преобладает тип В – 40% от всех положительных проб. Отмечены единичные случаи заражения гриппом подтипа A(H1N1)pdm09 – у липчан, не сделавших прививку. Также жители региона заболевают, подхватывая аденовирусы, РС-вирусы и другие.

Напомним, что по мнению специалистов, самый эффективный способ профилактики гриппа – вакцинация. С сентября по декабрь прошлого года в Липецкой области сделали прививки 557,1 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU