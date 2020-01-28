2020-01-28T11:56:38+03:00
Происшествия

В Липецке погиб водитель вылетевшей с дороги «Гранты»

За сутки на дорогах региона в 4 ДТП пострадали 3 человека и один погиб
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на трассе Орел – ТамбовДТП на трассе Орел – ТамбовФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Смертельная авария произошла в понедельник, 27 января, на трассе ЛипецкУсмань. Там около 10.30 утра не справился с управлением 68- летний водитель «Лады-Гранты». Машина вылетела с дороги, водитель скончался.

В тот де день в Ельце около 13.00 на улице К. Маркса столкнулись «Форд» и «Шевроле-Нива». В этой аварии пострадала 5-летняя пассажирка внедорожника. К счастью, ребенок находился в специальном удерживающем устройстве, что минимизировало последствия. Девочке оказали помощь и отпустили.

И последнее ДТП с пострадавшими случилось на трассе Орел – Тамбов в 19.00 в Грязинском районе, где 35-летний водитель «Хендая» вышел на обгон и влетел в «ВАЗ-2114». Водитель «четырнадцатой» попал в больницу. По данным автоинспекторов, к аварии привело нарушение правил обгона.

Как сообщает УГИБДД региона, всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области в 4 ДТП пострадали 3 человека и один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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