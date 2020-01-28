2020-01-28T12:12:30+03:00
Общество

Мэрия через суд хочет снести металлическую конструкцию у «ЦУМа» в Липецке

Заявление еще не принято к производству
Юлия КЛЮЕВА
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Мэрия через суд хочет снести металлическую конструкцию у «ЦУМа» в ЛипецкеМэрия через суд хочет снести металлическую конструкцию у «ЦУМа» в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление от администрации города. Мэрия обратилась с иском в АО «Центральный универмаг» о сносе самовольной постройки.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, в заявлении указали, что в декабре 2019 года представители региональной инспекции строительного надзора выявили самовольную постройку. Они сообщили в администрацию Липецка, что у здания «ЦУМа» смонтирована металлическая конструкция, со стороны улицы Интернациональная. Разрешения на эти работы отсутствуют.

Так, истец просит признать конструкцию самовольной постройкой, а также обязать ответчика снести ее за свои деньги в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Либо, если ответчик не исполнит решение суда, предоставить право мэрии самим снести постройку, но после взыскать с организации все расходы.

Пока Арбитражный суд не принял заявление к производству. Согласно законодательству, этот вопрос решается в течение 5 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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