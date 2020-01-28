2020-01-28T12:35:39+03:00
Происшествия

Курьера с наркотиками поймали полицейские на транспорте под Липецком

У жителя Ельца нашли 11.1 грамм гашиша
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области сотрудники Елецкого ЛО МВД России на транспорте поймали с наркотиками жителя Ельца. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчину задержали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков в рамках спецоперации «Курьер – 2020».

В ходе досмотра у задержанного нашли и изъяли 11.1 грамм наркотического вещества, экспертиза показала, что это гашиш.

Полиция напоминает, в случае нарушений на железнодорожном транспорте в зоне Елецкого линейного отдела, можно обращаться по круглосуточному телефону: 8 (47467) 7-22-88. Обжаловать действия сотрудников отдела можно в Липецкой транспортной прокуратуре, по телефону 8 (4742) 24-93-33; в городе Ельце 8 (47467) 7-52-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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