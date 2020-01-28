2020-01-28T12:55:33+03:00
Происшествия

В Липецке мошенница продавала несуществующие путевки в санатории Сочи

Женщина представлялась соцработником и предлагала отдых по льготной цене
Лия МУРАДЬЯН
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Женщине грозит до 5 летЖенщине грозит до 5 летФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке начался суд над мошенницей, которая обманывала граждан дешевыми путевками на курорт. Согласно материалам дела, женщина представлялась работником центра социальной защиты. Доверчивым липчанам он предлагала приобрести дешевые путевки в санатории города Сочи.

Жертвами аферистки стали 7 человек, которые заплатили за льготные путевки 189 600 рублей. Получив деньги, мошенница тратила их на себя и переставала выходить на связь. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимая пыталась примириться с потерпевшими и прекратить дело. Но на суд так и не пришла, и ущерб возместила только частично. Поэтому прекращать уголовное дело по примирению сторон не стали.

За мошенничество со значительным ущербом липчане грозит минимум штраф, максимум – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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