В Липецке ищут подрядчика на расширение улицы Баумана
В Липецке объявили тендер на расширение улицы Баумана. Заказчиком выступает городское управление строительства. Согласно проектной документации, дорогу планируют расширить на две полосы на участке от трассы Орел – Тамбов до улицы Пожарского.
Цена контракта 196 млн рублей, которые переведут из городского бюджета. По контракту подрядчик должен будет перенести коммуникации, водопровод и электричество, уложить новое полотно, тротуары плиткой, сделать остановочные карманы, поставить новые фонари и ограждение. Срок окончания работ – октябрь 2020 года. Торги продлятся до 4 февраля.
Напомним, что расширение выезда из города планировали несколько лет. Нынешняя двухполосная дорога не справляется с потоком транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU