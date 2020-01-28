В Липецке ищут подрядчика на расширение улицы Баумана

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:47:00+03:00

Дорогу расширят до 4 полос от тамбовской трассы до улицы Пожарского

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В Липецке объявили тендер на расширение улицы Баумана. Заказчиком выступает городское управление строительства. Согласно проектной документации, дорогу планируют расширить на две полосы на участке от трассы Орел – Тамбов до улицы Пожарского.

Цена контракта 196 млн рублей, которые переведут из городского бюджета. По контракту подрядчик должен будет перенести коммуникации, водопровод и электричество, уложить новое полотно, тротуары плиткой, сделать остановочные карманы, поставить новые фонари и ограждение. Срок окончания работ – октябрь 2020 года. Торги продлятся до 4 февраля.

Напомним, что расширение выезда из города планировали несколько лет. Нынешняя двухполосная дорога не справляется с потоком транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU