2020-01-28T14:21:06+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Мы предлагаем инвесторам достойные условия для бизнеса»

Компания Bayer станет резидентом Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк»
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Немецкий концерн Bayer продолжит работу над планом строительства собственного завода по производству средств защиты растений на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Завод будет ориентирован в основном на российский рынок, часть продукции будет поставляться на экспорт, включая страны СНГ. Основное внимание Bayer уделит производству продуктов для защиты зерновых культур, кукурузы и сахарной свёклы.

Как заявил руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе Ив Пике, строительство завода в Липецкой области станет с одной стороны важным шагом для немецкого концерна, с другой – приведёт к повышению эффективности агропромышленного производства и увеличению экспортного потенциала российского сельского хозяйства. Руководство Bayer отметило, что липецкая особая экономическая зона была выбрана, в том числе, благодаря её развитой инфраструктуре и удачному расположению, которое поможет компании быть ближе к клиентам.

«Липецкая область заинтересована в расширении делового сотрудничества, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Мы предлагаем инвесторам достойные условия для ведения бизнеса. Особая экономическая зона «Липецк» неоднократно подтверждала, что является одной из самых успешных в России».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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