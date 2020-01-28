2020-01-28T16:20:30+03:00
Общество

Администрация Калуги подает в суд на липецких дорожников

А подрядчики требуют с чиновников 67 млн. рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Власти Калуги остались недовольны ремонтом дорог, который проводило ООО «Липецк Дорога». Осенняя проверка по итогу работ показала, что дорожники многое не доделали. Устранить все огрехи дорожники должны были весной этого года по гарантии, но подрядчик отказался.

– В связи с тем, что подрядчик официально не признал своих гарантийных обязательств, в настоящее время Службой единого заказа городского хозяйства проводится претензионно-исковая работа, – сообщается на сайте городской думы Калуги. – Планируется в судебном порядке обязать ООО «Липецк-дорога» выполнять гарантийные обязательства по десяти дорогам.

Вместе с тем липецкие дорожники тоже подали в суд на калужскую управу, подрядчик требует оплатить за выполненный ремонт 67 млн. рублей. Но

Напомним, что эта же фирма в сентябре 2019 года бросила в Калуге рабочего без средств к существованию. Мужчине не выплатили зарплату и оставили в чужом городе, из-за чего тот был вынужден просить деньги в местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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