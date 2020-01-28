Начальник управления главного смотрителя Липецка покинул пост

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:35:18+03:00

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Начальник управления главного смотрителя Липецка покидает свой пост. 27 января стал последним рабочим днем Алексея Огневого на этом месте. Как сообщили в этот вторник, 28 января, в пресс-службе мэрии, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Огневой нашел новое место работы. Пока обязанности руководителя будет исполнять его заместитель – Виктор Алексеев.

Алексей Огневой стал начальников управления в апреле 2019 года. Во время его руководства Липецк продолжил участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В областном центре отремонтировали свыше 22 километров дорог. Были продолжены работы по ликвидации аварийных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU