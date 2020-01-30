В четверг 3 улицы 19 микрорайона Липецка останутся без воды

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:13:49+03:00

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В этот четверг, 30 января, жители Липецка останутся без холодной воды. Краны пересохнут на нескольких улицах 19 микрорайона. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", причина тому - ремонтные работы на водопроводной насосной повысительной станции №27, что находится на улице Московская, 91.

Так, с 9.30 утра до 5 часов вечера без воды останутся жители улиц Полиграфическая, 4, 6, 8, 8а, 10, 12; Московская, 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103. Также краны пересохнут в домах №1 и №6 по проезду Кувшинова.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Кроме того, подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской "ЛГЭКа" по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU