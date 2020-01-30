МЧС предупреждает липчан о сильном ветре

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:41:50+03:00

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Спасатели вновь разослали липчанам предупреждение. По данным пресс-службы регионального МЧС России, в Липецке и области в ближайшие 2-4 часа и с сохранением в течение этого дня, 30 января, а также ночи 31 января ожидается усиление южного ветра. Порывы могут достигать 15-18 м/с.

Напомним, что при сильном ветре лучше не выходить из зданий. Оказавшись на улице, следует спрятаться в подъездах домов или укрыться в подземных переходах. Ни в коем случае нельзя: становиться у стен домов, прятаться за остановками, рекламными щитами, под деревьями, стоять под линиями электропередач. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся проводам.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU