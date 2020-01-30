Липчанин и 19-летняя девушка украли из подвала рыболовное снаряжение
На прошлой неделе, 23 января, в отдел полиции Липецка обратился 59-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что у него украли рыболовное снаряжение. Кто-то проник в его подвал, что находится в доме по проспекту Мира, взломав замок. Неизвестные похитили рыболовный костюм и ледобур.
Как сообщили в этот четверг, 30 января, в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Их удалось задержать - 25-летнего жителя областного центра и 19-летнюю девушку из Липецкого района. Кстати, в совершении преступления они признались.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU