Горожан просят придумать название ледовому дворцу, который появится в Липецке

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:05:44+03:00

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В Липецке планируют построить еще один ледовый дворец. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, он должен появиться в Октябрьском округе. Такое решение приняли, так как спорткомплексы "Звездный" и "Ледовый" перегружены. Предполагается, что новый ледовый должен стать не столько тренировочной базой для развития зимних олимпийских видов спорта, но и площадкой для активного отдыха липчан. Если все рабочие вопросы оперативно урегулируют, то к строительству приступят в 2020 или 2021 году.

Но уже сейчас липчанам предлагают придумать название спорткомплексу. Департамент по физической культуре и спорту запускает конкурс на лучшее название ледового дворца. Свои предложения следует направить на электронную почту orgsport48@mail.ru до 1 июня. В письме указать свои данные - ФИО, возраст, адрес, контактный телефон, а также кратное обоснование, почему именно такое название должен получить комплекс.

Наиболее подходящие варианты вынесут на голосование на портале "Открытый Липецк" и в Инстаграм. Автры самых популярных вариантов получат призы. Кстати, первые предложения уже поступают. Но большинство из них традиционные - "КРисталл", "Айсберг" и тд. От липчан ждут более свежих и креативных идей.

ИСТОЧНИК KP.RU