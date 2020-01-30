2020-01-30T13:53:31+03:00
Происшествия

Начальника грязинского РЭС «Липецкэнерго» заподозрили в особо крупной взятке

Руководитель электросетей признался во взятке на 2 млн. рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Фигурант во всем созналсяФигурант во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области под статью о взяточничестве попал руководитель отдела крупной электросетевой компании. Как сообщает СКР по Липецкой области, речь идет о начальнике Грязинского РЭС филиала ПАО «МРСК - Центра» - «Липецкэнерго». Он подозревается по части 6 статьи 290 УК – получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в среду днем, 29 января, начальник РЭС получил 250 000 рублей от представителя производственной базы в Казинке. По данным СК, это только часть от общей взятки в 2 млн. рублей. Следствие считает, что за эти деньги базу предпринимателя должны были подключить к электросетям.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, преступление выявили при участии управления противодействия коррупции УМВД. Начальника уже задержали и он во всем сознался. В деле могут появиться и другие статьи, окончательную юридическую оценку действиям подозреваемого дадут позже.

По данной статье фигуранту грозит минимум штраф от 3 до 5 млн. рублей, максимум – от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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