Начальника грязинского РЭС «Липецкэнерго» заподозрили в особо крупной взятке
В Липецкой области под статью о взяточничестве попал руководитель отдела крупной электросетевой компании. Как сообщает СКР по Липецкой области, речь идет о начальнике Грязинского РЭС филиала ПАО «МРСК - Центра» - «Липецкэнерго». Он подозревается по части 6 статьи 290 УК – получение взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в среду днем, 29 января, начальник РЭС получил 250 000 рублей от представителя производственной базы в Казинке. По данным СК, это только часть от общей взятки в 2 млн. рублей. Следствие считает, что за эти деньги базу предпринимателя должны были подключить к электросетям.
Как сообщили в пресс-службе СКР региона, преступление выявили при участии управления противодействия коррупции УМВД. Начальника уже задержали и он во всем сознался. В деле могут появиться и другие статьи, окончательную юридическую оценку действиям подозреваемого дадут позже.
По данной статье фигуранту грозит минимум штраф от 3 до 5 млн. рублей, максимум – от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
ИСТОЧНИК KP.RU