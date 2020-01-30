Буйный липчанин в Туле, который напал с ножом на бутылки, разнес еще один магазин
В Туле продолжаются околокриминальные приключения жителя Липецка, который напал с ножом на алкоголь. Напомним, первый инцидент с участием липчанина произошел 20 января. 33-летний мужчина ворвался с ножом в магазин и начал громить витрины с алкоголем. Нападавший был по бутылкам ножом. Тогда перепуганные продавцы нажали «тревожную кнопку» и мужчину задержали сотрудники Росгвардии.
Тогда обошлось без уголовного преследования и мужчину отпустили. И вот спустя 10 дней на пульт дежурного вневедомственной охраны в Туле поступил очередной сигнал с тревожной кнопки. На место прибыл экипаж Росгвардии. Охранники магазина рассказали, что покупатель разбил три витрины.
Как сообщили в местной пресс-службе, задержанным оказался тот же самый уроженец Липецка, который ранее напал с ножом на алкоголь. В этот раз липчанина передали следственным органам, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU