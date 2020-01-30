В гараже в Липецке нашли поддельный алкоголь почти на 4 млн. рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:18:49+03:00

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В Липецке раскрыли крупный склад с контрафактным алкоголем. Сотрудники управления экономической безопасности полиции нагрянули в один из гаражей в Правобережном округе Липецка, где нашли десятки бутылок различных марок и видов поддельной алкогольной продукции.

Весь изъятый алкоголь был либо без акцизных марок либо с подделками. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, нелегальный товар закупил 56-летний мужчина, весь алкоголь предназначался для продажи. По предварительной оценке, общая стоимость изъятого составила более 3700 000 рублей.

Уголовное дело возбудили по двум статьям, 171.1 и 180 УК – продажа немаркированного алкоголя и незаконное использование марок. Сейчас полиция выясняет, где мужчина закупал столь крупную партию алкоголя и кому сбывал.

ИСТОЧНИК KP.RU