Надзиратель едва не ушел от наказания за взятку в липецкой колонии

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:04:03+03:00

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В Липецке едва не ушел от наказание за взяточничество сотрудник исправительной колонии ИК-2. По данным прокуратуры, младший инспектор стажер получил от осужденных 22500 рублей, чтобы пронесли на территорию режимного объекта сотовые телефоны.

Но СК прекратил уголовное дело. Прокуратура области отменила решение и дело возобновили. Теперь младший инспектор обвиняется по двум эпизодам получения взятки и двум эпизодам превышения должностных полномочий – статьи 290 и 286 УК. Ход дальнейшего расследования в прокуратуре взяли на контроль.

В итоге 29 января расследование завершилось и дело направили в суд. Надзирателю колонии грозит штраф 40-кратный сумме взятки – в данному случае до 900 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU