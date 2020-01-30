2020-01-30T16:04:03+03:00
Происшествия

Надзиратель едва не ушел от наказания за взятку в липецкой колонии

Прокуратура отменила решение по уголовному делу
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Дело передали в судДело передали в судФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке едва не ушел от наказание за взяточничество сотрудник исправительной колонии ИК-2. По данным прокуратуры, младший инспектор стажер получил от осужденных 22500 рублей, чтобы пронесли на территорию режимного объекта сотовые телефоны.

Но СК прекратил уголовное дело. Прокуратура области отменила решение и дело возобновили. Теперь младший инспектор обвиняется по двум эпизодам получения взятки и двум эпизодам превышения должностных полномочий – статьи 290 и 286 УК. Ход дальнейшего расследования в прокуратуре взяли на контроль.

В итоге 29 января расследование завершилось и дело направили в суд. Надзирателю колонии грозит штраф 40-кратный сумме взятки – в данному случае до 900 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надзиратель едва не ушел от наказания за взятку в липецкой колонии
В гараже в Липецке нашли поддельный алкоголь почти на 4 млн. рублей
Буйный липчанин в Туле, который напал с ножом на бутылки, разнес еще один магазин
Начальника грязинского РЭС «Липецкэнерго» заподозрили в особо крупной взятке
В Липецкой области подняли МРОТ до федерального значения
Горожан просят придумать название ледовому дворцу, который появится в Липецке
Липчанин и 19-летняя девушка украли из подвала рыболовное снаряжение
МЧС предупреждает липчан о сильном ветре
В Липецке на Лебедянском шоссе столкнулись 7 машин
В четверг 3 улицы 19 микрорайона Липецка останутся без воды
В ДТП с тремя машинами в Липецке пострадал водитель с ребенком
В администрации развеяли слухи про завод с нелегальными китайцами под Липецком
К 75-летию Победы дома в Липецке украсят граффити
В Липецке внук закрыл бабушку на балконе – пришлось вызывать спасателей и скорую
Игорь Артамонов побывал в гостях у многодетной семьи Ефановых
В Липецке задержали нелегальных иностранных рабочих из Китая
В Липецке мошенники обманывают курьеров интернет-магазинов, разыгрывая спектакль с переодеванием
Школу под Липецком оштрафовали за патроны к «Маузеру» в музее
Под Липецком поймали браконьера с убитым лосем на 400 000 рублей
От горожан ждут предложений в проект нового Устава Липецка
Липецкие предприниматели заплатят миллион за водку без лицензии
Игорь Артамонов встретился с министром строительства и ЖКХ России
В Липецке ночью сгорела иномарка
В ночь на четверг несколько районов под Липецком останутся без воды
Массовое ДТП в Липецке: на Ферросплавной столкнулись 4 машины
В Липецкой области более 50% аптек не смогут продавать лекарства с 1 июля