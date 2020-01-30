2020-01-30T17:21:37+03:00
Общество

Липецкая актриса, сыгравшая в комедии про Шурика, умерла в Москве

Светлана Агеева также играла с легендой французского кино с Пьером Ришаром
Юлия КЛЮЕВА
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В минувший вторник, 28 января, не стало замечательной актрисы Липецкого драматического театра на Соколе Светланы Агеевой. Липчанка скончалась в Москве.

Светлана Агеева родилась 16 января 1941 года. В 1964 году окончила факультет музыкального театра Гиттиса. После год работала в Свердловском театре музыкальной комедии. С 1966 по 1969 года была актрисой Ростовского ТЮЗа. С 1979 по 1983 год – Театра на Таганке в столице. В 1984 году пришла в Липецкий государственный театр драмы им. Л.Н. Толстого. С 2001 года играла в Липецком драматическом театре на Соколе.

Ушла из жизни Светлана Агеева Фото: kinopoisk.ru

Ушла из жизни Светлана АгееваФото: kinopoisk.ru

Как сообщили в пресс-службе сокольского театра, Светлана Агеева играла в спектаклях «Бабий бунт», «Ханума», «Неугомонный дух», «Лес», «Дом, где все кувырком». Также актрису липчане запомнили по детским постановкам «Мешок пожеланий», «Корабль счастья».

В творческой биографии актрисы были и кинороли. Одна из ярких – в картинах Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В одной из комедий она сыграла подругу Лиды, которая заснула в трамвае. В другой – роль бабушки-свидетельницы. Также Агеева снималась в фильмах «Русские бабы», «Увольнение на берег», «Я купил папу». А на съемочной площадке кинокартины «Парижане» Светлана Агеева встретилась с легендой французского кино Пьером Ришаром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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