2020-01-30T17:17:00+03:00
Происшествия

Под Липецком будут судить мужчину, который забил трубой пожилую мать

Жителю Грязей грозит до 15 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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В Грязинском районе Липецкой области расследовали жестокое убийство пенсионерки, которая стала жертвой собственного сына. Напомним, тело 79-летней женщины нашли в квартире в ноябре прошлого года. По версии следствия, пенсионерку убил 56-летний сын, который нигде не работал и жил в гараже неподалеку.

13 ноября родственники поссорились и мужчина жестоко избил мать куском железной трубы. Он оставил тело в квартире, закрыл дверь на замок и спрятал трубу на крыше гаража, где потом ее нашли следователи, там же в гараже была одежда со следами крови. Тело женщины с проломленной головой пролежало в закрытой квартире два дня, на ней нашли не менее 15 следов от ударов.

Под тяжестью улик негодяй во всем сознался. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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