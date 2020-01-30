В Липецке хотят поставить памятник Главнокомандующему ВВС СССР Константину Вершинину

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:23:30+03:00

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Липецке может появиться памятник Главнокомандующему ВВС СССР, Герою Советского Союза Константину Вершинину. Идею обсудили на заседании Общественного совета при председателе Липецкого горсовета.

С Липецком Константина Вершинина связывает тот факт, что в 1941 году он меньше полугода руководил Высшими авиационными курсами усовершенствования летного состава. В Липецке есть улица имени Константина Вершинина. В мае будет 100 лет со дня его рождения.

Памятник маршалу авиации хотят поставить в границах улицы Космонавтов и площади Авиаторов рядом с мемориальным комплексом «Героическая слава авиацентра». Как сообщили в пресс-службе горсовета, участники заседания решили направить в мэрию письмо с ходатайством об установке.

Кроме этого в Верхнем парке Липецка планируют поставить беседку на смотровой площадке. Раньше там была беседка дореволюционной постройки, но в 70-х годах ее убрали. Общественники хотят воссоздать именно ту конструкцию, без посадочных мест. Обойдется примерно в 550 000 рублей, которые могут вложить инвесторы.

ИСТОЧНИК KP.RU