В Липецке хотят поставить памятник Главнокомандующему ВВС СССР Константину Вершинину
Липецке может появиться памятник Главнокомандующему ВВС СССР, Герою Советского Союза Константину Вершинину. Идею обсудили на заседании Общественного совета при председателе Липецкого горсовета.
С Липецком Константина Вершинина связывает тот факт, что в 1941 году он меньше полугода руководил Высшими авиационными курсами усовершенствования летного состава. В Липецке есть улица имени Константина Вершинина. В мае будет 100 лет со дня его рождения.
Памятник маршалу авиации хотят поставить в границах улицы Космонавтов и площади Авиаторов рядом с мемориальным комплексом «Героическая слава авиацентра». Как сообщили в пресс-службе горсовета, участники заседания решили направить в мэрию письмо с ходатайством об установке.
Кроме этого в Верхнем парке Липецка планируют поставить беседку на смотровой площадке. Раньше там была беседка дореволюционной постройки, но в 70-х годах ее убрали. Общественники хотят воссоздать именно ту конструкцию, без посадочных мест. Обойдется примерно в 550 000 рублей, которые могут вложить инвесторы.
ИСТОЧНИК KP.RU