2020-01-31T10:30:04+03:00
Происшествия

Липчанин угнал проданную машину и обвинил покупательницу в мошенничестве

На бывшего хозяина авто завели дело за угон и ложный донос
Лия МУРАДЬЯН
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Попытка обмануть покупателя и полицию обернулась для липчанина двумя уголовными статьями. Житель деревни Копцевы Хутора продал женщине автомобиль «Мицубиси Паджеро» за 290 000 руб.

Новая хозяйка не спешила с перерегистрацией. Через какое-то время прежний владелец решил вернуть машину. Он взял запасные ключи и угнал иномарку с парковки. Женщина написала заявление и машину нашли у дома бывшего владельца. Пытаясь избежать наказание за угон, тот заявил, что его обманули и не заплатили за машину.

Мужчине не поверили и осудили за кражу. А вот ложное обвинение человека в мошенничестве осталось безнаказанным. После вмешательства прокуратуры все же возбудили дело о ложном доносе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, бывшему хозяину авто грозит еще 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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