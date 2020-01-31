Барсеточник из Воронежа обворовал водителя грузовика под Липецком

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:38:52+03:00

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В Липецкой области задержали барсеточника из Воронежа. Преступление произошло 29 января в Задонском районе области. В полицию обратился 33-летний водитель грузовика. Мужчина рассказал, что остановился у магазина на улице Крупской в Задонске, а когда отлучился из автомобиля «Валдай» пропала сумка с телефоном.

Воришку вычислили и задержали на следующий день сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 35-летний житель Воронежской области. Теперь за кражу ему грозит до 5 лет.

Еще одного вора поймали в Тербунском районе. Там наоборот, жертвой липецких воришек стала воронежская пенсионерка. 77-летняя женщина содержала дачу на территории района. Приехав туда из Воронежа 28 января, пенсионерка обнаружила, что ее обокрали. Унесли все, что могли, от садовой тачки до гвоздей. Дачным вором оказался 51-летний житель того же района.

ИСТОЧНИК KP.RU