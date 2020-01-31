Бывшего мэра Данкова в Липецкой области подозревают в еще одной взятке

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:55:42+03:00

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В Липецкой области бывший мэр города Данкова подозревается в еще одной взятке. Напомним, скандал с чиновником разразился в сентябре 2019 года, вскоре после увольнения на Алексея Левина завели дело по двум статьям - взятки и превышение полномочий. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, новое уголовное дело в отношении экс-чиновника возбудили в четверг, 30 января, по части 4 статьи 290 УК – личная взятка в виде денег в значительном размере за незаконные действия.

По версии следствия, экс-градоначальник взял 50 000 рублей у подрядчика ООО Фирма «Эверест». За эти деньги чиновник должен был подписать акты выполненных работ по муниципальному контракту. В действительности же контракт в срок не исполнили. В предыдущих статьях речь шла о взятке в 30 000 рублей.

Расследование взяла на контроль прокуратура. Если вину чиновника докажут, ему грозит минимум штраф до 3 млн. рублей, максимум – от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом пятидесятикратным сумме взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU