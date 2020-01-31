Липчанин, который насмерть сбил женщину на катере, получил 2.5 года

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:14:36+03:00

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В Липецке вынесли приговор водителю катера, по чьей вине погибла женщина. Трагедия на реке Воронеж случилась 4 августа, 2018 года. В районе Желтых Песков 29-летний мужчина на катере «BAYLINER 212» сбил плававшую у берега 64-летнюю женщину.

Несмотря на то, что пенсионерка купалась в неположенном месте, экспертиза определила, что водитель судна нарушил правила: двигаясь вниз по течению, не снизил скорость в условиях ограниченной видимости и не следил за поверхностью воды, говорится в заключении. Согласно материалам дела, скорость была 40-50 км/ч. В результате происшествия, пенсионерка погибла на месте.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый не признал вину. Мужчина настаивал на том, что в реке никто не плавал, и удара о катер тоже не было. Якобы, он увидел позади катера всплывшее тело, поэтому остановился и пытался помочь. То есть по версии самого участника происшествия, женщину сбил кто-то до него.

Но в суде все же смогли доказать вину водителя катера. В итоге его приговорили к реальному сроку в 2.5 года и запретили управлять транспортом в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU