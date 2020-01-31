В Липецкой области сняли горящую на дороге «ГАЗель»

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:05:29+03:00

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Автопожар на дороге случился этим утром, 31 января, в городе Грязи Липецкой области. Там у дома № 50 на улице Революции 1905 года прямо на дороге загорелась грузовая «ГаАЗель». Происходящее сняли на камеру очевидцы и выложили в сеть.

"Газель" сгорела в Грязях.Видео: Подслушано Грязи vk.com

По словам очевидцев, грузовик вспыхнул около 9 утра. Огонь начал распространяться с кабины автомобиля. Не место происшествия вызвали пожарных. Но огонь распространялся стремительно, водитель и очевидцы пытались потушить грузовик самостоятельно, но безуспешно.

Сгорела Газель в Грязях.vk.com/myregion48

Возгорание ликвидировали оперативно прибывшие сотрудники МЧС. Однако от автомобиля почти ничего не осталось. Огонь уничтожил все сгораемые узлы кабины и большую часть грузового кузова. Из-за чего начался пожар, теперь выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU