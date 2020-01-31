В Липецкой области сняли горящую на дороге «ГАЗель»
Автопожар на дороге случился этим утром, 31 января, в городе Грязи Липецкой области. Там у дома № 50 на улице Революции 1905 года прямо на дороге загорелась грузовая «ГаАЗель». Происходящее сняли на камеру очевидцы и выложили в сеть.
"Газель" сгорела в Грязях.Видео: Подслушано Грязи vk.com
По словам очевидцев, грузовик вспыхнул около 9 утра. Огонь начал распространяться с кабины автомобиля. Не место происшествия вызвали пожарных. Но огонь распространялся стремительно, водитель и очевидцы пытались потушить грузовик самостоятельно, но безуспешно.
Сгорела Газель в Грязях.vk.com/myregion48
Возгорание ликвидировали оперативно прибывшие сотрудники МЧС. Однако от автомобиля почти ничего не осталось. Огонь уничтожил все сгораемые узлы кабины и большую часть грузового кузова. Из-за чего начался пожар, теперь выясняют эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU