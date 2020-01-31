В Липецке спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:20:31+03:00

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Трагедия на реке Воронеж едва не случилась в эту пятницу, 31 января, в районе НЛМК в Липецке. Там провалился под лед любитель зимней рыбалки. Мужчина рухнул в ледяную воду и мог погибнуть.

К счастью, в этот момент территорию патрулировали сотрудники маневренной поисково-спасательной службы на водных объектах. Заметив человека в воде, спасатели тут же вызвали по рации судно на воздушной подушке.

Рыбак провалился под лед в ЛипецкеФото: УГПСС Липецкой области

Они успели вовремя, мужчину достали из воды и довезли до берега. Рыбак хоть и выжил, но серьезно пострадал. Как сообщили в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, он получил сильное переохлаждение. Пострадавшему оказали первую помощь, отогрели и вызвали скорую, после чего увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU