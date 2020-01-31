2020-01-31T16:20:31+03:00
Происшествия

В Липецке спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака

Мужчину успели спасти на реке Воронеж в районе НЛМК
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Рыбак провалился под лед в ЛипецкеРыбак провалился под лед в ЛипецкеФото: УГПСС Липецкой области
Изменить размер текста:

Трагедия на реке Воронеж едва не случилась в эту пятницу, 31 января, в районе НЛМК в Липецке. Там провалился под лед любитель зимней рыбалки. Мужчина рухнул в ледяную воду и мог погибнуть.

К счастью, в этот момент территорию патрулировали сотрудники маневренной поисково-спасательной службы на водных объектах. Заметив человека в воде, спасатели тут же вызвали по рации судно на воздушной подушке.

Рыбак провалился под лед в Липецке Фото: УГПСС Липецкой области

Рыбак провалился под лед в ЛипецкеФото: УГПСС Липецкой области

Они успели вовремя, мужчину достали из воды и довезли до берега. Рыбак хоть и выжил, но серьезно пострадал. Как сообщили в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, он получил сильное переохлаждение. Пострадавшему оказали первую помощь, отогрели и вызвали скорую, после чего увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Интернет-мошенница оставила липчан без елок на Новый год
Сообщать о ДТП липчан просят по новым номерам
В Липецке спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака
В Липецкой области сняли горящую на дороге «ГАЗель»
Липчанин, который насмерть сбил женщину на катере, получил 2.5 года
Впервые более половины товаров и услуг в нашей стране были оплачены безналично
В феврале стартует предварительная запись учащихся в школу на Манеже в Липецке
Бывшего мэра Данкова в Липецкой области подозревают в еще одной взятке
Перекрытие полосы на мосту у Новой Жизни откладывается еще на неделю
Барсеточник из Воронежа обворовал водителя грузовика под Липецком
Липчанин угнал проданную машину и обвинил покупательницу в мошенничестве
Женщина на автобусе сбила школьника в Липецке
В Липецке хотят поставить памятник Главнокомандующему ВВС СССР Константину Вершинину
Под Липецком будут судить мужчину, который забил трубой пожилую мать
Липецкая актриса, сыгравшая в комедии про Шурика, умерла в Москве
Надзиратель едва не ушел от наказания за взятку в липецкой колонии
В гараже в Липецке нашли поддельный алкоголь почти на 4 млн. рублей
Буйный липчанин в Туле, который напал с ножом на бутылки, разнес еще один магазин
Начальника грязинского РЭС «Липецкэнерго» заподозрили в особо крупной взятке
В Липецкой области подняли МРОТ до федерального значения
Горожан просят придумать название ледовому дворцу, который появится в Липецке