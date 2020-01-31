Сообщать о ДТП липчан просят по новым номерам

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:31:32+03:00

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В Липецке изменились контакты для информирования о фактах ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России. Теперь сообщить об авариях липчне смогут по телефонам 02, 102, 25-91-11.

Автоинспекторы также просят водителей соблюдать правила дорожного движения. Несмотря на это, многие водители продолжают их нарушать. Например, за прошедшие сутки на дорогах региона зафиксировано 907 нарушений ПДД. 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, 506 раз автомобилисты превысили скорость.

Накануне, 30 января, на площади Победы в Липецке женщина за рулем автобуса наехала на 10-летнего мальчика. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. А утром этого дня, 31 января, в Грязях сгорела "ГАЗель".

ИСТОЧНИК KP.RU