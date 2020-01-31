Интернет-мошенница оставила липчан без елок на Новый год

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:50:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке поймали интернет-мошенницу, которая оставила женщину без новогоднего украшения. По данным полиции, 34-летняя липчанка наткнулась в соцсетях на объявление о продаже искусственных елей и решила купить одну за 2900 рублей.

Женщина списалась с продавцом еще в ноябре прошлого года и перевела на карту задаток в 1000 рублей. Ближе к Новому году липчанка заплатила оставшуюся часть и стала ждать посылку.

Но праздник пришлось встретить без елки. Даже несмотря на это, женщине понадобился еще месяц, чтобы понять, что ее обманули. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, заявление поступило 28 января. Уголовное дело возбудили по статье «мошенничество». Аферистку тут же вычисли сотрудники уголовного розыска.

Мошенницей оказалась безработная 31-летняя липчанка. У полиции есть подозрения, что это не единственный эпизод ее деятельности. Сейчас ее проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU