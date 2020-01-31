2020-01-31T17:40:51+03:00
Общество

Три ясельных корпуса открыли в Липецке

Каждое учреждение рассчитано на 135 мест
Юлия КЛЮЕВА
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Три ясельных корпуса открыли в ЛипецкеТри ясельных корпуса открыли в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Новые ясельные корпуса открылись в Липецке в эту пятницу, 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Одно из зданий построили на базе детского сада №38, что находится на улице 40 лет Октября в районе Сокола. В этом учреждении сделан упор на развитие ребенка в процессе игры.

Также ясли открылись при детском саде №37. Там у малышей будут развивать театральные способности. А программа яслей на базе ДОУ №32 основывается на STEM-образовании. Оно объединяет естественные науки, технологии, инженерное искусство и математику. Каждое из учреждений может принять 135 малышей 2-3 лет.

На сегодняшний день все 7 ясельных корпусов, открытых в последнее время, получили лицензии. А это значит, что появилось более 900 мест для детей. Кстати, к 2021 году в Липецке планируют построить 3 детских сада с яслями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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