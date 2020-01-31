2020-01-31T18:15:23+03:00
Общество

Умер основатель питомника хищных птиц в заповеднике "Галичья гора" под Липецком

Друзья Петра Дудина выражают соболезнования его семье
Юлия КЛЮЕВА
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Умер основатель питомника хищных птиц в заповеднике "Галичья гора" под ЛипецкомУмер основатель питомника хищных птиц в заповеднике "Галичья гора" под ЛипецкомФото: с личной страницы в соцсети.
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В эту пятницу, 31 января, стало известно о смерти Петра Дудина – заведующего отделом орнитологии государственного природного заповедника «Галичья гора» в Липецкой области. Информация об этом печальном известии появилась в соцсетях.

- Ушел из жизни великий человек – Петр Иванович Дудин, директор питомника хищных птиц и бессменный организатор большинства Октябрьских слетов сокольников, - появился пост в группе Вконтакте «Хищные птицы Пермского Края». – Иваныч всегда помогал друзьям и коллегам, никогда не оставался равнодушным или безучастным. Приносим наши соболезнования семье Петра Ивановича.

Петр Иванович Дудин родился в 1965 году. В 1990 году в заповеднике «Галичья гора» он создал питомник хищных птиц, занесенных в Красную книгу. Там в вольерах сотрудники разводят редкие и исчезающие виды птиц. В питомнике содержатся сапсаны, соколы-балобаны, орлы-могильники, беркуты и другие хищные птицы. Сотрудники заповедника не только ежегодно получают потомство от пернатых, но затем выпускают их на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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