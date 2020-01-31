31 Янв. 2020 2020-01-31T18:36:45+03:00

В субботу в Липецке до +4 градусов, снег с дождем и туман Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ближайшие дни о морозах можно и не мечтать

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В субботу, 1 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, временами небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами туман, налипание мокрого снега.

Ночью в регионе от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. В светлое время суток от -1 до +4 градусов. Возможен снег с дождем. Ветер южной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений – 735 мм рт.ст.

В воскресенье, 2 февраля, в Липецке пасмурно. Синоптики прогнозируют небольшой снег с утра, а после обеда – дождь. Ночью около 0 градусов. Температура воздуха днем поднимется до 4 градусов. На дорогах гололедица. Ветер южный 8-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 733 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU