2020-01-31T18:36:45+03:00
Общество

В субботу в Липецке до +4 градусов, снег с дождем и туман

В ближайшие дни о морозах можно и не мечтать
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В субботу в Липецке до +4 градусов, снег с дождем и туманВ субботу в Липецке до +4 градусов, снег с дождем и туманФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В субботу, 1 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, временами небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами туман, налипание мокрого снега.

Ночью в регионе от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. В светлое время суток от -1 до +4 градусов. Возможен снег с дождем. Ветер южной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений – 735 мм рт.ст.

В воскресенье, 2 февраля, в Липецке пасмурно. Синоптики прогнозируют небольшой снег с утра, а после обеда – дождь. Ночью около 0 градусов. Температура воздуха днем поднимется до 4 градусов. На дорогах гололедица. Ветер южный 8-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 733 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу в Липецке до +4 градусов, снег с дождем и туман
Умер основатель питомника хищных птиц в заповеднике "Галичья гора" под Липецком
Три ясельных корпуса открыли в Липецке
Интернет-мошенница оставила липчан без елок на Новый год
Сообщать о ДТП липчан просят по новым номерам
В Липецке спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака
В Липецкой области сняли горящую на дороге «ГАЗель»
Липчанин, который насмерть сбил женщину на катере, получил 2.5 года
Впервые более половины товаров и услуг в нашей стране были оплачены безналично
В феврале стартует предварительная запись учащихся в школу на Манеже в Липецке
Бывшего мэра Данкова в Липецкой области подозревают в еще одной взятке
Перекрытие полосы на мосту у Новой Жизни откладывается еще на неделю
Барсеточник из Воронежа обворовал водителя грузовика под Липецком
Липчанин угнал проданную машину и обвинил покупательницу в мошенничестве
Женщина на автобусе сбила школьника в Липецке
В Липецке хотят поставить памятник Главнокомандующему ВВС СССР Константину Вершинину
Под Липецком будут судить мужчину, который забил трубой пожилую мать
Липецкая актриса, сыгравшая в комедии про Шурика, умерла в Москве
Надзиратель едва не ушел от наказания за взятку в липецкой колонии
В гараже в Липецке нашли поддельный алкоголь почти на 4 млн. рублей
Буйный липчанин в Туле, который напал с ножом на бутылки, разнес еще один магазин
Начальника грязинского РЭС «Липецкэнерго» заподозрили в особо крупной взятке
В Липецкой области подняли МРОТ до федерального значения
Горожан просят придумать название ледовому дворцу, который появится в Липецке