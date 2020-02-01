2020-02-01T17:00:58+03:00
Происшествия

В Липецке полтора часа тушили горящую металлобазу

Площадь пожара на улице Юношеской 300 м2 [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар на металлобазеПожар на металлобазеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Крупный пожар произошел в эту субботу, 1 февраля, на улице Юношеская в Липецке. Там по адресу 43/1 загорелась металлобаза. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 10.50 утра.

Пожар на металлобазе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар на металлобазеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На место тут же выдвинулись 4 отделения пожарных и спасателей, а также служба пожаротушения. Пламя стремительно охватило большую территорию. На момент прибытия пожарных, огонь распространился на площади в 300 м2.

Пожар на металлобазе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар на металлобазеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар тушили полтора часа, ликвидировать удалось только в 12.20. К счастью, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в пожаре никто не пострадал. В сгоревшем ангаре базы находилось металлообрабатывающее оборудование.

Пожар на металлобазе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар на металлобазеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Теперь предстоит установить, из-за чего начался пожар и сумму ущерба от него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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