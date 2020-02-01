В Липецке дважды лишенный прав водитель устроил пьяное ДТП

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:49:04+03:00

«Рено» и «Хендай» столкнулись на пересечении Невского и Крупской

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В Липецке хронический нарушитель утроил пьяное ДТП. Авария произошла в пятницу, 31 января, около 9 утра на пересечении улиц Невского и Крупской, где столкнулись «Рено» и «Хендай»

В ДТП пострадал пассажир первой иномарки. Прибывшие на место автоинспекторы уже визуально определили, что 35-летний водитель «Рено» пьян. Явные признаки опьянения вскоре подтвердил прибор, который показал 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, это норме 0,16 мг/л.

В ходе проверки выяснилось, что мужчину уже дважды лишали прав за пьяную езду, во второй раз возбуждали уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, срок наказания истек, но мужчина не получил удостоверение так как не сдал экзамен по ПДД.

В итоге машину увезли на штрафстоянку, а водителя отправили на 10 суток в спецприемник.

ИСТОЧНИК KP.RU