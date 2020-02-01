2020-02-01T18:03:43+03:00
Происшествия

Пропавший в Липецке пожилой мужчина найден мертвым

Пенсионера искали почти месяц
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Нашли тело пропавшего пенсионераНашли тело пропавшего пенсионераФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

В Липецке трагически закончились поиски пропавшего в начале годе пожилого пенсионера. 82-летний Михаил Долматов пропал еще 5 января. В тот день мужчина вышел из дома на улице Меркулова и больше его никто не видел. Дедушка мог быть дезориентирован и нуждался в медицинской помощи.

Поиски шли почти месяц, но, к несчастью найти пенсионера живым не удалось. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», тело мужчины обнаружили накануне.

По данному факту сейчас проходит проверка. Что именно произошло с пожилым человеком, где он находился все это время, когда и от чего погиб, теперь выясняют правоохранительные органы.

На данный момент в Липецке найдены все пропадавшие в этом году пожилые люди и подростки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24