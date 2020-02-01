Пропавший в Липецке пожилой мужчина найден мертвым

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:03:43+03:00

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В Липецке трагически закончились поиски пропавшего в начале годе пожилого пенсионера. 82-летний Михаил Долматов пропал еще 5 января. В тот день мужчина вышел из дома на улице Меркулова и больше его никто не видел. Дедушка мог быть дезориентирован и нуждался в медицинской помощи.

Поиски шли почти месяц, но, к несчастью найти пенсионера живым не удалось. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», тело мужчины обнаружили накануне.

По данному факту сейчас проходит проверка. Что именно произошло с пожилым человеком, где он находился все это время, когда и от чего погиб, теперь выясняют правоохранительные органы.

На данный момент в Липецке найдены все пропадавшие в этом году пожилые люди и подростки.

ИСТОЧНИК KP.RU