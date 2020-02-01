Пропавший в Липецке пожилой мужчина найден мертвым
В Липецке трагически закончились поиски пропавшего в начале годе пожилого пенсионера. 82-летний Михаил Долматов пропал еще 5 января. В тот день мужчина вышел из дома на улице Меркулова и больше его никто не видел. Дедушка мог быть дезориентирован и нуждался в медицинской помощи.
Поиски шли почти месяц, но, к несчастью найти пенсионера живым не удалось. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», тело мужчины обнаружили накануне.
По данному факту сейчас проходит проверка. Что именно произошло с пожилым человеком, где он находился все это время, когда и от чего погиб, теперь выясняют правоохранительные органы.
На данный момент в Липецке найдены все пропадавшие в этом году пожилые люди и подростки.
ИСТОЧНИК KP.RU