В Липецке парки получат паспорта
Липецкие парки получат паспорта. Об этом сообщила администрация города в субботу, 1 февраля. Предполагается, в частности, что документ определит и схему размещения торговых объектов: по какому принципу будут расположены кафе, киоски, фудтраки и каким образом они будут выглядеть. Чтобы обсудить этот вопрос, глава Липецка Евгения Уваркина встретилась с бизнесменами.
- Не будет никаких уникальных условий и неоднозначных трактовок. Это прозрачный документ, позволяющий четко понимать, где, когда и по каким правилам должна осуществляться торговля, - отметила мэр.
Кроме того, на встрече коснулись концепции благоустройства Парка Победы, реализовать которую планируется до 1 июня текущего года. Присутствующим предложили подумать над степенью своего участия в развитии инфраструктуры парка.
ИСТОЧНИК KP.RU