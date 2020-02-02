В Липецке парки получат паспорта

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:42:42+03:00

Они будут определять структуру территории, в том числе и расположение точек питания

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Липецкие парки получат паспорта. Об этом сообщила администрация города в субботу, 1 февраля. Предполагается, в частности, что документ определит и схему размещения торговых объектов: по какому принципу будут расположены кафе, киоски, фудтраки и каким образом они будут выглядеть. Чтобы обсудить этот вопрос, глава Липецка Евгения Уваркина встретилась с бизнесменами.

- Не будет никаких уникальных условий и неоднозначных трактовок. Это прозрачный документ, позволяющий четко понимать, где, когда и по каким правилам должна осуществляться торговля, - отметила мэр.

Кроме того, на встрече коснулись концепции благоустройства Парка Победы, реализовать которую планируется до 1 июня текущего года. Присутствующим предложили подумать над степенью своего участия в развитии инфраструктуры парка.

ИСТОЧНИК KP.RU