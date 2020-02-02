В Липецке пройдет благотворительный танцевальный вечер

2 Февр. 2020 2020-02-02T23:13:47+03:00

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Благотворительный концерт «С добром в сердце» пройдет 15 февраля в городском дворце молодежи «Октябрь». Устраивает мероприятие клуб современного танца Shaky при поддержке объединения 14 благотворительных организаций «Больше, чем добро». Их сотрудничество началось с момента подписания 1 февраля 2019 года манифеста о трехстороннем взаимодействии между благотворительными организациями, бизнесом и администрацией Липецкой области.

На одной сцене этим вечером выступят участники клуба Shaky, популярные липецкие артисты Андрей Антонов, Александр Бородин, Роман Бирюков и Ксения Филимонова, народный инклюзивный театр танца «Параллели», театр пародий «Кураж», Наталья и Элиана Руссковы, Артем Поляков, образцовый ансамбль народной песни «Зарянка», «Школа менеджеров досуга» дома детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова, ростовые куклы от театральной студии «Кавардак».

Все собранные деньги будут перечислены на счет объединения. Билеты можно купить в галерее «Буксир» в Липецке на улице Зегеля, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU