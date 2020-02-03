2020-02-03T09:33:45+03:00
Происшествия

Липчанка расплатилась в обувном магазине «билетом банка приколов»

Жительнице Долгоруковского района за 5000 дублей грозит до двух лет
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области задержали мошенницу, которая обманула продавца магазина. По данным полиции, жительница Долгоруковского района купила в местном обувном магазине две пары обуви, стоимостью около 1500 рублей.

Выбрав товар, барышня прошла к кассе и отдала продавцу «билет банка приколов» в 5000 дублей. Кассир не обратил внимание на надпись на купюре, что это не настоящие деньги. Не заметив разницу между деньгами, девушки дали сдачу настоящими купюрами. И та благополучно ушла.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, ущерб магазину составил более 4000 рублей. Юмористку вычислили и задержали 29 января сотрудники Тербунского отдела полиции, возбудили уголовное дело. По статье «мошенничество» за игрушечные деньги ей грозит настоящий срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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