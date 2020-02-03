В Липецке автобус насмерть сбил выбежавшую на дорогу женщину

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:28:32+03:00

За 3 дня на дорогах региона в 14 ДТП пострадали 15 человек и 1 погиб

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По данным ГИБДД, за прошедшие трое суток, с 31 января по 2 февраля, на дорогах Липецкой области в 14 ДТП пострадали 15 человек и 1 погиб.

31 января в Липецке 28-летняя женщина на «Шевроле Кобальт» въехала в «Мицубиси». В ДТП пострадала сама девушка и ее 32-летний пассажир.

В тот же лень в 8 утра в Усманском районе на подъезде к трассе «Усмань-Грачевка» не справился с управлением 46-летний водитель «Фольксвагена Пассат». Машина вылетела в кювет и перевернулась. Водителя с многочисленными травмами увезли в районную больницу. По данным автоинспекторов, причиной аварии стала неправильно выбранная скорость.

Похожая авария произошла в тот же день, в 13.40, на трассе Липецк – Чаплыгин в Добровском районе. Там вынесло в кювет «Форд Фокус» с 56-летним водителем, мужчина в больнице.

1 февраля в 12.05 на улице Тельмана в Липецке 44-летний водитель «Ауди» столкнулся с «Ладой Ларгус», за рулем которой был 41-мужчина. В ДТП пострадала четырехлетняя пассажирка «Ларгуса», она была в детсском кресле и пристегнута ремнями, поэтом ребенку оказали помощь и затем отпустили.

В тот же день в Липецке в 8.10 утра на улице Ударников 50-летняя женщина за рулем «Шевроле Ланос» въехала в стоящий на остановке автобус «ПАЗ», в тот момент из него выходили пассажиры. В этой аварии пострадала водитель иномарки и 15-летняя пассажирка автобуса, которая упала в салоне. Пассажирку отпустили, а женщину пришлось госпитализировать.

Еще одно ДТП с пассажирским автобусом произошло в Липецке вечером 2 февраля в 20.45 на улице Лесная. 28-летний водитель автобуса «Мерседес» сбил выбежавшую на дорогу женщину. Авария произошла вне пешеходного перехода. Женщина погибла на месте, ее личность пока не установили.

ИСТОЧНИК KP.RU