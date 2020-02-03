2020-02-03T11:41:58+03:00
Общество

Весны не будет: сурки в зоопарке Липецка продолжают спать

Зверьки не вылезли из норки в День сурка
Юлия КЛЮЕВА
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Весны не будет: сурки в зоопарке Липецка продолжают спатьВесны не будет: сурки в зоопарке Липецка продолжают спатьФото: Архив "КП"
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2 февраля в мире отмечается День сурка. Считается, что в этот день нужно наблюдать за зверьками - по их поведению определяют, когда придет весна. Так, если сурки проснулись и вылезли из норки, то тепло не заставит себя долго ждать.

В зоопарке Липецка обитают сурки по кличке Мальчик и Девочка. Они живут в зверинце с 2016 года. Все лето животные набирали вес, а в начале осени их переселили в вольер. Зверьки устроились в зимнем домике в октябре. Они плотно завалили вход в свое жилье сеном и соломой, чтобы внутри было тепло.

- Наши сурки пока спят, мы их не будили, - рассказали "КП-Липецк" в пресс-службе зоопарка. - Вчера с детьми подходили к их вольеру, пока все тихо. Но к концу февраля они уже должны подниматься. У них не просто зимний сон, как у медведей, а спячка. Когда температура тела и пульс понижаются, дыхание становится реже. Поэтому они заваливают свои норки, чтобы сохранить тепло. Ведь обычно степные сурки спят не меньше 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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