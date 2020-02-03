2020-02-03T11:35:49+03:00
Общество

Под Липецком пропал молодой парень с татуировкой на руке

20-летнего Евгения Галченкова ищут в Усманском районе
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком пропал молодой парень с татуировкой на рукеПод Липецком пропал молодой парень с татуировкой на рукеФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В Липецкой области ищут 20-летнего парня. Галченков Евгений Владимирович пропал в минувшую субботу, 1 февраля, в селе Октябрьское Усманского района. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", до сих пор о местонахождении липчанина ничего не известно. Отряду также требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черная ветровка с капюшоном, синяя рубашка с коротким рукавом, черные джинсы, черные замшевые туфли.

Особые приметы: татуировка на левой руке.

Просьба ко всем, кто видел Евгения Галченкова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке и области перенесли "Лыжню России"
Липчане выступили против расширения карьера, где проводят взрывные работы
В Липецке мужчину ограбили в ночном клубе во время драки
В Липецке после ДТП водители подрались прямо на дороге
Под Липецком пропал молодой парень с татуировкой на руке
Весны не будет: сурки в зоопарке Липецка продолжают спать
Прокуратура проверит видео с избиением школьницы в Липецкой области
В Липецке автобус насмерть сбил выбежавшую на дорогу женщину
В аптеках Липецка вырос спрос на медицинские маски
Липчанка расплатилась в обувном магазине «билетом банка приколов»
В Липецке пройдет благотворительный танцевальный вечер
В Липецке парки получат паспорта
Пропавший в Липецке пожилой мужчина найден мертвым
В Липецке дважды лишенный прав водитель устроил пьяное ДТП
В Липецке полтора часа тушили горящую металлобазу