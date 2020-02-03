3 Февр. 2020 2020-02-03T11:35:49+03:00

Под Липецком пропал молодой парень с татуировкой на руке Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

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В Липецкой области ищут 20-летнего парня. Галченков Евгений Владимирович пропал в минувшую субботу, 1 февраля, в селе Октябрьское Усманского района. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", до сих пор о местонахождении липчанина ничего не известно. Отряду также требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черная ветровка с капюшоном, синяя рубашка с коротким рукавом, черные джинсы, черные замшевые туфли.

Особые приметы: татуировка на левой руке.

Просьба ко всем, кто видел Евгения Галченкова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU