2020-02-03T12:58:15+03:00
Происшествия

В Липецке после ДТП водители подрались прямо на дороге

Автомобилистов не смущали машины, проезжающие мимо [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке после ДТП водители подрались прямо на дорогеВ Липецке после ДТП водители подрались прямо на дорогеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Накануне, 2 февраля, в Липецке произошла авария. Две легковушки столкнулись на кольце в районе улиц Свиридова и Стаханова. И хотя удар был не сильным, водители так расстроились, что решили подраться. Все это попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Недопонимание между автомобилистами возникло еще во время движения. Машины двигались по кольцу, а затем, съезжая, "притерлись" друг к другу. После участники движения решили пообщаться, но разговор этот был не долгим. Один из мужчин набросился на другого. Второй бросился бежать.

Во время таких "догонялок" драчун упал, другой смог оторваться. Затем оба пошли к своим автомобилям. Но внезапно возникший между водителями мир оказался лишь отвлекающим маневром. Мужчина вновь кинулся с кулаками на своего противника. И все это происходило на проезжей части.

В Липецке после ДТП водители подрались прямо на дороге.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке и области перенесли "Лыжню России"
Липчане выступили против расширения карьера, где проводят взрывные работы
В Липецке мужчину ограбили в ночном клубе во время драки
В Липецке после ДТП водители подрались прямо на дороге
Под Липецком пропал молодой парень с татуировкой на руке
Весны не будет: сурки в зоопарке Липецка продолжают спать
Прокуратура проверит видео с избиением школьницы в Липецкой области
В Липецке автобус насмерть сбил выбежавшую на дорогу женщину
В аптеках Липецка вырос спрос на медицинские маски
Липчанка расплатилась в обувном магазине «билетом банка приколов»
В Липецке пройдет благотворительный танцевальный вечер
В Липецке парки получат паспорта
Пропавший в Липецке пожилой мужчина найден мертвым
В Липецке дважды лишенный прав водитель устроил пьяное ДТП
В Липецке полтора часа тушили горящую металлобазу