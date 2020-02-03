3 Февр. 2020 2020-02-03T12:58:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 2 февраля, в Липецке произошла авария. Две легковушки столкнулись на кольце в районе улиц Свиридова и Стаханова. И хотя удар был не сильным, водители так расстроились, что решили подраться. Все это попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Недопонимание между автомобилистами возникло еще во время движения. Машины двигались по кольцу, а затем, съезжая, "притерлись" друг к другу. После участники движения решили пообщаться, но разговор этот был не долгим. Один из мужчин набросился на другого. Второй бросился бежать.

Во время таких "догонялок" драчун упал, другой смог оторваться. Затем оба пошли к своим автомобилям. Но внезапно возникший между водителями мир оказался лишь отвлекающим маневром. Мужчина вновь кинулся с кулаками на своего противника. И все это происходило на проезжей части.

В Липецке после ДТП водители подрались прямо на дороге.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU