В Липецке мужчину ограбили в ночном клубе во время драки

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:36:49+03:00

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В Липецке поймали грабителя, который отнял деньги у мужчины во время драки. Все случилось еще 21 января в одном из ночных клубов города, где завязалась драка между посетителями. В результате потасовки из клуба в больницу попал 39-летний мужчина.

Избитый липчанин заявил, что во время драки с незнакомым парнем, у него отняли 20 000 рублей. В полиции изучили записи с камер наблюдения, собрали показания очевидцев и вычислили участника драки. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 21-летний житель Липецка.

Подозреваемого задержали, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 УК – грабеж. По данным полиции, парень нигде не работает и имеет несколько судимостей. Теперь грабителю грозит очередной срок до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU