В Липецке мужчину ограбили в ночном клубе во время драки
В Липецке поймали грабителя, который отнял деньги у мужчины во время драки. Все случилось еще 21 января в одном из ночных клубов города, где завязалась драка между посетителями. В результате потасовки из клуба в больницу попал 39-летний мужчина.
Избитый липчанин заявил, что во время драки с незнакомым парнем, у него отняли 20 000 рублей. В полиции изучили записи с камер наблюдения, собрали показания очевидцев и вычислили участника драки. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 21-летний житель Липецка.
Подозреваемого задержали, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 УК – грабеж. По данным полиции, парень нигде не работает и имеет несколько судимостей. Теперь грабителю грозит очередной срок до 7 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU