2020-02-03T15:07:19+03:00
Общество

Липчане выступили против расширения карьера, где проводят взрывные работы

По словам жителей сел Липецкого района, из-за взрывов на стенах домов появляются трещины [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане выступили против расширения карьера, где проводят взрывные работыЛипчане выступили против расширения карьера, где проводят взрывные работыФото: принтскрин видео.
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В минувшее воскресенье, 2 февраля, липчане провели народное собрание. Жителей сел Введенка, Воскресеновка и Ситовка Липецкого района волнует карьер, где проводят взрывные работы. Речь идет о Сокольско-Ситовском месторождении флюсовых известняков. Липчане пожаловались, что разработка приближается к их домам. Местные жители постоянно слышат мощные взрывы, которых пугаются дети. Кроме того, по словам липчан, в домах появляются трещины на стенах.

Липчане выступили против расширения карьера, где проводят взрывные работы.

На собрание также пришли представители компании, которой принадлежит карьер. Итог бурного обсуждения таков - местные жители создают инициативную группу, которая продолжит добиваться решения проблемы.

- Пока обращения от жителей по этому вопросу не поступали, - сообщила "КП-Липецк" старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева. - Но сейчас региональная прокуратура проводит проверку по соблюдению земельного законодательства, в рамках которой прокуратура Липецкого района проверит деятельность данной организации.

Липчане выступили против расширения карьера, где проводят взрывные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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