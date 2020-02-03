Грипп продолжает наступать: в Липецке заболели еще 15 человек

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:16:11+03:00

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За минувшую неделю, с 27 января по 2 февраля, в Липецкой области ОРВИ заболели 6 662 человека. 77% случаев - дети до 14 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатели заболеваемости иже эпидемического порога. Уровень госпитализации - 3,5%, также не превышает среднемноголетнего показателя в 5%.

В Липецке инфекцию подхватили 4 430 человек. В том числе выявлено 15 случаев гриппа. Напомним, что на прошлой неделе гриппом заразились 9 горожан. В регионе продолжает циркулировать вирусы гриппа типа В. У некоторых непривитых липчан встречается грипп подтипа A(H1N1)pdm09. Болезни вызывают аденовирусы РС-вирусы и другие.

Медики продолжают говорить о том, что лучшая профилактика гриппа - вакцинация. В сентябре-декабре прошлого года в регионе сделали прививку 557,1 тыс. человек. Это 48,7% от всего населения Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU