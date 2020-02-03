2020-02-03T16:16:11+03:00
Общество

Грипп продолжает наступать: в Липецке заболели еще 15 человек

Но паниковать рано - показатели заболеваемости ниже эпидпорога
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Грипп продолжает наступать: в Липецке заболели еще 15 человекГрипп продолжает наступать: в Липецке заболели еще 15 человекФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

За минувшую неделю, с 27 января по 2 февраля, в Липецкой области ОРВИ заболели 6 662 человека. 77% случаев - дети до 14 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатели заболеваемости иже эпидемического порога. Уровень госпитализации - 3,5%, также не превышает среднемноголетнего показателя в 5%.

В Липецке инфекцию подхватили 4 430 человек. В том числе выявлено 15 случаев гриппа. Напомним, что на прошлой неделе гриппом заразились 9 горожан. В регионе продолжает циркулировать вирусы гриппа типа В. У некоторых непривитых липчан встречается грипп подтипа A(H1N1)pdm09. Болезни вызывают аденовирусы РС-вирусы и другие.

Медики продолжают говорить о том, что лучшая профилактика гриппа - вакцинация. В сентябре-декабре прошлого года в регионе сделали прививку 557,1 тыс. человек. Это 48,7% от всего населения Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчанина, не платившего алименты и не вышедшего на обязательные работы, отправили под арест
Во вторник жители Сырского Рудника в Липецке останутся без света
Для работы на Матырском водохранилище экологам Липецка поставят лодку-амфибию
Грипп продолжает наступать: в Липецке заболели еще 15 человек
В Липецке и области перенесли "Лыжню России"
Липчане выступили против расширения карьера, где проводят взрывные работы
В Липецке мужчину ограбили в ночном клубе во время драки
В Липецке после ДТП водители подрались прямо на дороге
Под Липецком пропал молодой парень с татуировкой на руке
Весны не будет: сурки в зоопарке Липецка продолжают спать
Прокуратура проверит видео с избиением школьницы в Липецкой области
В Липецке автобус насмерть сбил выбежавшую на дорогу женщину
В аптеках Липецка вырос спрос на медицинские маски
Липчанка расплатилась в обувном магазине «билетом банка приколов»
В Липецке пройдет благотворительный танцевальный вечер
В Липецке парки получат паспорта
Пропавший в Липецке пожилой мужчина найден мертвым
В Липецке дважды лишенный прав водитель устроил пьяное ДТП
В Липецке полтора часа тушили горящую металлобазу