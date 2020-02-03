Для работы на Матырском водохранилище экологам Липецка поставят лодку-амфибию

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:56:39+03:00

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На сайте Госзакупок появился новый тендер. Как стало известно в этот понедельник, 3 февраля, управление экологии Липецкой области объявило электронный аукцион на поставку многофункциональной самоходной лодки - амфибии ERKY TYPE 6450 или эквивалент. Максимальная цена контракта - 29 174 478,67 рублей. Деньги планируют выделить из областного бюджета.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 11 февраля. Победитель должен будет доставить лодку на Матырское водохранилище в Грязинский район. Конечный срок - 30 апреля 2020 года. Кроме того, перед поставщиком ставят задачу обучить экологов работе на оборудовании, а также помочь ввести его в эксплуатацию. Еще одно из условий контракта - лодка должна быть новой, выпущенной не ранее 2019 года. Длина - не менее 2,30 метров. Грузоподъемность - не меньше 370 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU