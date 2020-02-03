Во вторник жители Сырского Рудника в Липецке останутся без света

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:54:24+03:00

А на улице Катукова и по проезду Кувшинова отключат воду

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Во вторник, 4 февраля, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", причина тому - работы на инженерных сетях.

С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители частного сектора на Сырском Руднике по улицам Смирнова, Солнечная, Рябиновая и Городовикова.

В тот же день с 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица Катукова, 50, 52, 54, 56 и в доме №9 по проезду Кувшинова. Во время отключения специалисты планируют устранить утечку на водопроводе на Московской. Энергетики предупреждают, по окончании работ возможно повышение мутности воды.

Напомним, что подробности об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU